Покушение на Фицо: Лидер словацкой оппозиции отрицает принадлежность стрелка к его силе

Лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка категорически отрицает принадлежность к его политсиле человека, который стрелял в премьера Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

По словам Шимечки, "Прогрессивная Словакия" разделяет ужас от покушения на премьер-министра.

"Мы обеспокоены дальнейшей эскалацией напряжения в обществе. Поэтому предостерегаем от распространения ложной информации о стрелке. Мы категорически отрицаем, что он является членом нашего движения. Так же, как и любую другую его связь с нашей партией или нашими членами", – заявил он.

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"Мы решительно осуждаем его отвратительный поступок", – добавил Шимечка.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

По данным СМИ, в Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны, он писатель.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранее сообщил, что он находится в "опасном для жизни" состоянии.