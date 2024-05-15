ЗМІ повідомили про успішну операцію Фіцо, потім спростували

Словацький телеканал TA3 повідомив, що прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, який зазнав замаху, успішно переніс операцію, але після цього змінив інформацію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спершу TA3 стверджував, що Роберт Фіцо "переніс успішну операцію, перебуває у стабільному стані і спілкується". Телеканал додав, що нападник "влучив у живіт, таз і палець" словацького прем'єр-міністра.

Але станом на 21:28 ці повідомлення зникли з трансляції TA3, натомість з'явилось уточнення, що він спілкувався і був у стабільному стані на час госпіталізації.

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Перед тим міністр праці Словаччини Ерік Томаш говорив, що стан прем'єра важкий, оскільки кулі зачепили кілька внутрішніх органів.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Дивіться також розбір замаху на Фіцо у відео "ЄвроПравди".