Макрон збирає нове засідання ради з оборони через заворушення в Новій Каледонії

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер проведе нове засідання з оборони через ситуацію із заворушеннями в Новій Каледонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У Єлисейському палаці поінформували, що Макрон очолить засідання Ради національної оборони і безпеки, яке буде присвячене ситуації в Новій Каледонії, в четвер об 11:00.

Макрон також запропонував обраним представникам Нової Каледонії провести "обмін думками в режимі відеоконференції" в четвер по завершенні цієї зустрічі в Єлисейському палаці.

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З понеділка в Новій Каледонії, яка давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права – вона дозволить голосувати на місцевих виборах жителям, які прожили на території 10 років.

У сутичках щонайменше троє людей було вбито та ще четверо, зокрема жандарми, отримали серйозні поранення. Усього ж кількість поранених перевищує 300.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь увечері 15 травня оголосив про запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії.

Нагадаємо, що 2021 року Нова Каледонія на референдумі переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

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