Франція запроваджує надзвичайний стан у Новій Каледонії на тлі зростання насильства

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь увечері 15 травня оголосив про запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії – французькій заморській території в Тихому океані, де в останні дні спалахнуло насильство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в Новій Каледонії розгорнуть військовий контингент "для забезпечення безпеки" портів і аеропорту, а також заборонять соціальну мережу TikTok, сказав прем'єр Франції.

"Військовослужбовці збройних сил розгортаються для забезпечення безпеки портів і аеропорту Нової Каледонії", – заявив Атталь на відкритті міжвідомчого кризового підрозділу при французькому Міністерстві внутрішніх справ.

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Верховний комісар Нової Каледонії Луї Ле Франк, який попросив підкріплення армії для захисту аеропорту Нумеа, також оголосив комендантську годину на території.

Уранці 16 травня відбудеться наступне засідання міжвідомчої групи, на якому головуватиме президент Франції Емманюель Макрон. У зв'язку із ситуацією в Новій Каледонії він відклав запланований візит.

З понеділка в Новій Каледонії, яка давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права – вона дозволить голосувати на місцевих виборах жителям, які прожили на території 10 років.

У сутичках щонайменше троє людей було вбито та ще четверо, зокрема жандарми, отримали серйозні поранення. Усього ж кількість поранених перевищує 300.

Нагадаємо, що 2021 року Нова Каледонія на референдумі переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

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