Макрон собирает новое заседание совета по обороне из-за беспорядков в Новой Каледонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг проведет новое заседание по обороне из-за ситуации с беспорядками в Новой Каледонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон возглавит заседание Совета национальной обороны и безопасности, которое будет посвящено ситуации в Новой Каледонии, в четверг в 11:00.

Макрон также предложил избранным представителям Новой Каледонии провести "обмен мнениями в режиме видеоконференции" в четверг по завершении этой встречи в Елисейском дворце.

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С понедельника в Новой Каледонии, которая давно стремится к независимости, начались протесты против конституционной реформы избирательного права – она позволит голосовать на местных выборах жителям, прожившим на территории 10 лет.

В столкновениях по меньшей мере три человека были убиты и еще четверо, в том числе жандармы, получили серьезные ранения. Всего же количество раненых превышает 300.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вечером 15 мая объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии.

Напомним, что в 2021 году Новая Каледония на референдуме подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

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