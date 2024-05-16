У Дюссельдорфі стався вибух: троє загиблих, 16 поранених

У німецькому місті Дюссельдорф в ніч на четвер, 16 травня, стався вибух внаслідок якого загинули троє осіб, щонайменше 16 отримали поранення.

Про це повідомив Bild, інформує "Європейська правда".

Спочатку до пожежної служби міста надійшла інформація про те, що в районі Флінгерн горить кіоск. Близько 2.25 ночі мешканців прилеглої вулиці розбудив вибух.

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У пожежній службі розповіли, що коли рятувальники прибули на місце події, вони виявили повністю охоплений вогнем кіоск у багатоквартирному будинку. Полум'я вже перекинулося на другий поверх, а вхідні двері в багатоквартирний будинок також були охоплені вогнем.

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Також вогонь охопив кілька автомобілів.

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Рятувальники займались гасінням пожежі до ранку, на місці працювало до 100 пожежників.

У поліції заявили, що поки не можуть надати інформації про причини пожежі.

Напередодні повідомляли, що у великій пожежі, що спалахнула ввечері у вівторок на пристані хорватського містечка Медулин, згоріли 22 судна.

Нещодавно в центрі Копенгагена спалахнула пожежа в історичній будівлі біржі Берсен. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.