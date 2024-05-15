На пристані у Хорватії згоріли 22 яхти і катери

У великій пожежі, що спалахнула вчора ввечері на пристані хорватського містечка Медулин, згоріли 22 судна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HRT.

Поліція отримала повідомлення про інцидент на пристані Медулина о 3:55 ранку. Вогонь вдалося взяти під контроль незадовго до сьомої години ранку, ніхто не постраждав, повідомила в середу вранці Державна пожежна бригада Пули (JVP) і поліція Істрії.

фото HRT

У гасінні пожежі в марині в Медулині брали участь співробітники Державної пожежної охорони Пули з чотирма автомобілями.

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Непошкоджені судна були розділені на сектори і відокремлені від постраждалих, а палаючі судна були відокремлені від плавучого понтона і пожежа на них була ліквідована.

Місцеві жителі стрибали в море і витягали човни, до яких могли дотягнутися, п'ять з них вдалося відтягнути в безпечне місце.

На місці почала роботу поліцейська криміналістична група, яка у співпраці з адміністрацією порту Пула вивчає записи камер спостереження та рештки спалених яхт.

"Територія під наглядом, є нічний сторож, є камери, які покажуть, звідки почалася надзвичайна подія… Наразі припускають, що це почалося з човна, але до завершення розслідування ми не можемо знати напевно.

Територія охороняється. Зв’язавшись зі страховими компаніями, ми побачимо, які є варіанти вирішення цього випадку. Адміністрація порту зробить усе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження", – зазначив директор порту Пула Далібор Брнос.

Це не перша пожежа в марині Медулин. Лише три роки тому на цьому ж місці згоріло шість катерів.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Парижі обвалились лопаті вітряка "Мулен Руж" – одного з найвідоміших місць у французькій столиці.

Нещодавно в центрі Копенгагена спалахнула пожежа в історичній будівлі біржі Берсен. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.