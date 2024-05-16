В Дюссельдорфе произошел взрыв: трое погибших, 16 раненых

В немецком городе Дюссельдорф в ночь на четверг, 16 мая, произошел взрыв в результате которого погибли три человека, по меньшей мере 16 получили ранения.

Об этом сообщил Bild, информирует "Европейская правда".

Сначала в пожарную службу города поступила информация о том, что в районе Флингерн горит киоск. Около 2:25 ночи жителей близлежащей улицы разбудил взрыв.

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В пожарной службе рассказали, что когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили полностью охваченный огнем киоск в многоквартирном доме. Пламя уже перекинулось на второй этаж, а входные двери в многоквартирный дом также были охвачены огнем.

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Также огонь охватил несколько автомобилей.

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Спасатели занимались тушением пожара до утра, на месте работало до сотни пожарных.

В полиции заявили, что пока не могут предоставить информацию о причинах пожара.

Накануне сообщалось, что в крупном пожаре, вспыхнувшем вечером во вторник на пристани хорватского городка Медулин, сгорели 22 судна.

Недавно в центре Копенгагена вспыхнул пожар в историческом здании биржи Берсен. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен ее спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.