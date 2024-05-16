Президентка Словаччини і її наступник разом звернулися до громадян через замах на Фіцо
Президентка Словаччини Зузана Чапутова і обраний президент Петер Пеллегріні, який ще не заступив на посаду, спільно звернулися до громадян у зв’язку із замахом на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.
Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".
Чапутова і її наступник заявили, що вийшли зі спільним зверненням, щоби засудити замах на прем’єра і надіслати сигнал порозуміння в умовах напруженої ситуації.
Зузана Чапутова зазначила, що розбіжність поглядів у суспільстві – це природно, але вони з Пеллегріні поділяють думку про те, що ситуацію потрібно заспокоїти.
Вона назвала замах на прем’єр-міністра "великою людською трагедією" і замахом на демократичний лад.
Пеллегріні сказав, що "нажаханий" тим, до чого може призводити політична поляризація, та нагадав, що Фіцо обійняв свою посаду за результатами демократичних парламентських виборів.
Чапутова й Пеллегріні обоє закликали звичайних громадян і політиків не звинувачувати одне одного у тому, що сталося, не намагатися зіграти на цьому і шукати порозуміння.
Теперішня і наступний президенти заявили, що планують зібрати на зустріч у президентському палаці лідерів представлених у парламенті політичних партій, щоб обговорити з ними, як знизити рівень напруги і заспокоїти ситуацію.
Нагадаємо, у середу 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистерлив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.
На ранок 16 травня офіційно повідомляли, що Фіцо у стабільному, але дуже важкому стані після п'ятигодинної операції. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.
Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.
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