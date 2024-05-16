Президент Словакии и ее преемник вместе обратились к гражданам в связи с покушением на Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова и избранный президент Петр Пеллегрини, который еще не вступил в должность, совместно обратились к гражданам в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Чапутова и ее преемник, которые являются ярыми политическими оппонентами, заявили, что вышли с совместным обращением, чтобы осудить покушение на премьера и послать сигнал понимания в условиях напряженной ситуации.

Diana Michaličová/Aktuality.sk

Чапутова отметила, что расхождение взглядов в обществе – это естественно, но все разделяют мнение о том, что ситуацию нужно успокоить.

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Она назвала покушение на премьер-министра "большой человеческой трагедией" и покушением на демократический строй.

Пеллегрини сказал, что "в ужасе" от того, к чему может приводить политическая поляризация, и напомнил, что Фицо занял свой пост по результатам демократических парламентских выборов.

Чапутова и Пеллегрини оба призвали обычных граждан и политиков не обвинять друг друга в том, что произошло, не пытаться сыграть на этом и искать взаимопонимание.

Нынешняя и следующий президенты заявили, что планируют собрать на встречу в президентском дворце лидеров представленных в парламенте политических партий, чтобы обсудить с ними, как снизить уровень напряжения и успокоить ситуацию.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

На утро 16 мая официально сообщили, что Фицо в стабильном, но очень тяжелом состоянии после пятичасовой операции.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды".