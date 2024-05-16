ЗМІ: Кількість вильотів НАТО на перехоплення літаків РФ зросла на понад 20%

Кількість вильотів винищувачів НАТО на перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору Альянсу над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25% у першому кварталі 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомило джерело в Альянсі.

Співрозмовник агентства відмовився назвати конкретну цифру щодо кількості польотів військової авіації Росії, зафіксованих поблизу території НАТО.

За словами джерела в НАТО, на відміну від минулого, західні пілоти сьогодні майже не виявляють російських винищувачів або стратегічних бомбардувальників, що наближаються до повітряного простору союзників, і більшість перехоплень тепер здійснюють через літаки спостереження або іноді транспортні літаки.

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Незрозуміло, чому РФ змінила свою поведінку, але є припущення, що Москві необхідні її бомбардувальники та винищувачі в Україні, оскільки бойові дії там стають все більш інтенсивними, додало джерело.

У НАТО заявляють, що російські військові літаки вже давно не передають код транспондера, що вказує на їхнє місцезнаходження та висоту, не вказують план польоту й не спілкуються з авіадиспетчерами.

Минулого тижня польські винищувачі піднімались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем.

А німецькі винищувачі Eurofighter, які дислокуються на авіабазі Лааге, 26 квітня піднімались у повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.