СМИ: Число вылетов НАТО на перехват самолетов РФ выросло более чем на 20%

Количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству Альянса над регионом Балтийского моря, выросло на 20-25% в первом квартале 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщил источник в Альянсе.

Собеседник агентства отказался назвать конкретную цифру по количеству полетов военной авиации России, зафиксированных вблизи территории НАТО.

По словам источника в НАТО, в отличие от прошлого, западные пилоты сегодня почти не обнаруживают российских истребителей или стратегических бомбардировщиков, приближающихся к воздушному пространству союзников, и большинство перехватов теперь осуществляют из-за самолетов наблюдения или иногда транспортные самолеты.

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Непонятно, почему РФ изменила свое поведение, но есть предположение, что Москве необходимы ее бомбардировщики и истребители в Украине, поскольку боевые действия там становятся все более интенсивными, добавил источник.

В НАТО заявляют, что российские военные самолеты уже давно не передают код транспондера, указывающий на их местонахождение и высоту, не указывают план полета и не общаются с авиадиспетчерами.

На прошлой неделе польские истребители поднимались в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем.

А немецкие истребители Eurofighter, которые дислоцируются на авиабазе Лааге, 26 апреля поднимались в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.