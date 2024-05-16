У Словаччині фіксують зростання числа погроз урядовцям і опозиційним політикам

Словацька поліція заявила про зростання числа погроз на адресу членів уряду і опозиційних політиків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Після замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо керівництво поліції прокоментувало ескалацію ненависті в інтернеті та пов'язану з цим роботу поліції.

"Ми зафіксували кілька десятків таких інцидентів. У кількох з них ми встановили конкретних осіб і, ймовірно, незабаром повідомимо про результати. Ми реєструємо погрози членам уряду та іншим політичним лідерам опозиції та коаліції", – заявив голова поліції Любомир Солак.

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За його словами, частка погроз значно зросла після нападу на прем'єр-міністра: "Ми їх поступово аналізуємо, намагаємося безпосередньо ідентифікувати людей, які підтримують те, що сталося вчора, і ми повинні мати справу з тим, що це складно з точки зору навантаження на поліцейські служби".

Заступник голови поліції Растіслав Полякович нагадав, що поліція вже тривалий час бореться із загрозами для шкіл, які їй після дзвінків про мінування доводилося охороняти. Тепер після нападу на прем'єр-міністра Фіцо додалися обов'язки, пов'язані із захистом осіб з групи ризику.

"Ми посилили моніторинг осіб і місць, де можуть виникнути загрози, посилили моніторинг навколо телебачення і газет. Ми забезпечуємо безпеку всіх депутатів по всьому політичному спектру на території практично всієї Словаччини", – сказав він.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

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