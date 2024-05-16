В Словакии фиксируют рост числа угроз чиновникам и оппозиционным политикам

Словацкая полиция заявила о росте числа угроз в адрес членов правительства и оппозиционных политиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

После покушения на премьер-министра Роберта Фицо руководство полиции прокомментировало эскалацию ненависти в интернете и связанную с этим работу полиции.

"Мы зафиксировали несколько десятков таких инцидентов. В нескольких из них мы установили конкретных лиц и, вероятно, вскоре сообщим о результатах. Мы регистрируем угрозы членам правительства и другим политическим лидерам оппозиции и коалиции", – заявил глава полиции Любомир Солак.

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По его словам, доля угроз значительно возросла после нападения на премьер-министра: "Мы их постепенно анализируем, пытаемся непосредственно идентифицировать людей, которые поддерживают то, что произошло вчера, и мы должны иметь дело с тем, что это сложно с точки зрения нагрузки на полицейские службы".

Заместитель главы полиции Растислав Полякович напомнил, что полиция уже долгое время борется с угрозами школам, которые ей после звонков о минировании приходилось охранять. Теперь после нападения на премьер-министра Фицо добавились обязанности, связанные с защитой лиц из группы риска.

"Мы усилили мониторинг лиц и мест, где могут возникнуть угрозы, усилили мониторинг вокруг телевидения и газет. Мы обеспечиваем безопасность всех депутатов по всему политическому спектру на территории практически всей Словакии", – сказал он.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

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