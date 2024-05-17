У Молдові фіксують кібератаки на сайти держвідомств та суспільного мовника

Цього тижня у Молдові хакери атакували сайти низки державних відомств та суспільного мовника.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це сказав речник уряду Даніел Воде.

Воде повідомив, що з 14 травня та у наступні дні хакери атакували низку сайтів – урядовий, окремих міністерств та сайт суспільного мовника.

За його словами, атаки вдається відбивати за допомогою програмного забезпечення, розробленого Службою інформаційних технологій та кібербезпеки – програма допомагає відрізняти звичайних користувачів від ботів, які намагаються "покласти" сайт численними спробами входу, та блокує останніх.

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Речник не уточнив, хто міг стояти за кібератаками.

Угорські ЗМІ цього тижня опублікували документи, які підтверджують кібератаку російських хакерів понад 2-річної давнини на угорське МЗС, хоча угорська влада заперечувала інцидент.

У Британії нещодавно стало відомо про кібератаки на платіжну мережу армії.