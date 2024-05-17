У Молдові фіксують кібератаки на сайти держвідомств та суспільного мовника
Цього тижня у Молдові хакери атакували сайти низки державних відомств та суспільного мовника.
Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це сказав речник уряду Даніел Воде.
Воде повідомив, що з 14 травня та у наступні дні хакери атакували низку сайтів – урядовий, окремих міністерств та сайт суспільного мовника.
За його словами, атаки вдається відбивати за допомогою програмного забезпечення, розробленого Службою інформаційних технологій та кібербезпеки – програма допомагає відрізняти звичайних користувачів від ботів, які намагаються "покласти" сайт численними спробами входу, та блокує останніх.
Речник не уточнив, хто міг стояти за кібератаками.
Угорські ЗМІ цього тижня опублікували документи, які підтверджують кібератаку російських хакерів понад 2-річної давнини на угорське МЗС, хоча угорська влада заперечувала інцидент.
У Британії нещодавно стало відомо про кібератаки на платіжну мережу армії.