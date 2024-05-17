В Молдове фиксируют серию кибератак на сайты госведомств и общественного вещателя
На этой неделе в Молдове хакеры атаковали сайты ряда государственных ведомств и общественного вещателя.
Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сказал представитель правительства Даниэл Водэ.
Он сообщил, что с 14 мая и в последующие дни хакеры атаковали ряд сайтов – правительственный, отдельных министерств и сайт общественного вещателя.
По его словам, атаки удается отбивать с помощью программного обеспечения, разработанного Службой информационных технологий и кибербезопасности – программа помогает отличать обычных пользователей от ботов, которые пытаются "положить" сайт многочисленными попытками входа, и блокирует последних.
Представитель не уточнил, кто мог стоять за кибератаками.
Венгерские СМИ на этой неделе опубликовали документы, подтверждающие кибератаку российских хакеров более 2-летней давности на венгерский МИД, хотя венгерские власти отрицали инцидент.
В Британии недавно стало известно о кибератаках на платежную сеть армии.