ЗМІ: В уряді Угорщини брехали, називаючи велику російську кібератаку на МЗС вигадкою

Угорські ЗМІ отримали доступ до внутрішніх документів, які доводять, що угорська влада знала про кібератаку понад 2-річної давнини на МЗС, за якою ймовірно стояли російські хакери, хоча тоді заперечувала її.

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

Журналісти отримали нові документи, які доводять, що понад 2 роки тому пов’язані з російськими спецслужбами хакери здійснили масштабну кібератаку на системи Міністерства закордонних справ Угорщини та могли отримати дуже цінну інформацію.

Після перших повідомлень ЗМІ про подію у березні 2022 року, МЗС та кілька політиків з керівної партії заперечували інцидент.

Реклама:

Тепер журналісти отримали документ, який доводить, що атака була і відомство знало про проблему.

444.hu

Ще у вересні 2021 року головний начальник Національної служби безпеки (NBSZ), що відповідає за технічну безпеку інших відомств, передав доповідь з оцінкою стану цифрової інфраструктури МЗС.

У ньому йдеться, що електронна пошта, сервери і принаймні частина пристроїв, задіяних у процесах ідентифікації користувачів, виявились скомпрометованими, у тому числі облікові записи адміністраторів з найвищим рівнем доступу. З того технічного опису випливає, що зловмисники могли бачити листи, файли, персональні дані співробітників МЗС та багато іншої чутливої інформації.

На додачу, автор доповіді прямо вказує, що кібератака може бути пов’язаною з групами APT 28, що пов’язана з російським ГРУ, та APT 29, що пов’язана з ФСБ.

На початку тижня журналісти знову прямо запитали очільника МЗС Петера Сійярто про давню кібератаку, на що він спершу відповів, що йому "невідомо" про злам хакерами системи МЗС. Коли після того журналісти повідомили йому, що мають у розпорядженні доповідь, Сійярто висловив впевненість, що компетентні відомства вочевидь зробили усе необхідне для того, щоб усунути загрозу, та поставив під питання, чи ЗМІ у легальний спосіб отримали документ.

Журналісти стверджують, що перевірили свої джерела та автентичність документа і що він не підпадає під дію законодавства про захист засекречених документів.

Нагадаємо, у Британії нещодавно стало відомо про кібератаки на платіжну мережу армії.

Політикам і посадовцям в країні запропонували додатковий кіберзахист перед виборами.