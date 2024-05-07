Міністр оборони Британії розповів деталі кібератаки на платіжну мережу армії

Британський міністр оборони Грант Шаппс оголосив про план протидії нещодавній кібератаці на платіжну систему Збройних сил Сполученого Королівства й не виключив, що за нею може стояти іноземна держава.

Про це, як передає "Європейська правда", він сказав під час виступу в британській Палаті громад 7 травня.

Шаппс вказав, що кібератака була націлена на підрядника Міноборони й не зачепила внутрішніх систем відомства. Але вона призвела до витоку особистих даних військових строкової служби та резерву, а також деяких ветеранів: імен, банківських реквізитів і в окремих випадках адрес.

Міністр оборони Британії після цього оголосив про план із восьми кроків, який уряд вжив для усунення наслідків атаки. Серед цих кроків – вимкнення ураженої системи, початок розслідування й попередження британських військових, чиї дані можуть бути під загрозою.

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"З міркувань національної безпеки ми не можемо розголошувати подробиці кібератаки, що призвела до цього інциденту. Однак я можу підтвердити Палаті, що у нас є ознаки того, що це була робота зловмисника, і ми не можемо виключити причетність (іноземної. – Ред.) держави", – додав Шаппс.

Раніше у вівторок британські ЗМІ повідомили про злам бази даних з особистою інформацією британських військовослужбовців, якою послуговувалась система нарахування заробітної плати Міноборони.

Неофіційно медіа також повідомляли, що Британія вважає Китай причетним до цього інциденту.

Це не перший подібний випадок кібератаки. У березні уряд Британії публічно звинуватив Китай у зламі даних мільйонів виборців у серпні 2021 року.