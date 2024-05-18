Польща витратить $2,6 млрд на зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Польща планує інвестувати 10 млрд злотих ($2,55 млрд) у зміцнення своїх кордонів з Росією і Білоруссю.

Про це заявив у суботу прем'єр-міністр Дональд Туск, його цитує агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

План, який отримав назву "Східний щит", передбачає будівництво нових укріплень, парканів, зміну рельєфу місцевості та спеціальних лісонасаджень вздовж 400-кілометрового сухопутного кордону, заявив Туск. Він сказав, що уряд вже розпочав роботу над проєктами.

"Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечним під час миру і непрохідним під час війни", – сказав Туск на військовому заході в Кракові, присвяченому річниці битви при Монте-Кассіно в Італії під час Другої світової війни.

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Оголошення про цей план відбулося на тлі чергової хвилі спроб перетину кордону нелегальними мігрантами з Білорусі, яких не повністю стримує 5,5-метровий паркан, збудований попередньою владою у 2022 році.

Туск також очікує, що в понеділок Європейський інвестиційний банк оголосить про виділення 500 мільйонів злотих на фінансування витрат країни на інструменти супутникового моніторингу.

Ця система стане частиною європейської системи протиповітряної оборони на кшталт "Залізного купола".

Прем'єр-міністр також заявив, що наступного тижня оголосить про дії уряду, спрямовані на боротьбу з ризиком саботажу і диверсій з боку Росії.

Це сталося після шпигунського скандалу, під час якого місцевий суддя втік до Білорусі, а також серії великих пожеж.

"Польща буде нещадною до тих, хто прагне дестабілізувати нашу країну", – заявив Туск.