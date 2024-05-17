Польський екссуддя-втікач демонстративно прийшов під посольство Польщі у Білорусі

Колишній польський суддя Томаш Шмідт, який захотів притулку у Білорусі, демонстративно прийшов під посольство Польщі в Мінську зі стосом звернень щодо "порушення законів" польською владою; у Варшаві кажуть, що він провокував співробітника посольства.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У соцмережі X (Twitter) Томаша Шмідта з’явилося відео, як він тримає в руках стос листів під польським посольством.

Листи адресовані омбудсмену Польщі та генпрокурору і в них йдеться про те, що польський уряд буцімто "порушив низку законів і польську конституцію".

Білоруське державне інформагентство БЕЛТА розмістило заяву Шмідта про те, що у посольстві відмовилися приймати у нього документи і він врешті залишив їх у поштовій скриньці посольства.

"Сьогодні вранці Томаш Шмідт перед будівлею посольства у Мінську, за присутності журналістів і служб білоруського режиму, намагався провокувати дипломатичного представника Польщі. Наш представник не відреагував на образи", – повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Dziś w godzinach porannych, przed budynkiem ambasady w Mińsku, Tomasz Szmydt w otoczeniu reżimowych białoruskich dziennikarzy i służb usiłował nagabywać polskiego przedstawiciela dyplomatycznego.

Nasz przedstawiciel nie odpowiedział na zaczepki. — Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) May 17, 2024

А російське агентство ТАСС наводить слова Шмідта про те, що він хотів би отримати громадянство Білорусі, зберігаючи польське, якщо це юридично можливо.

Нагадаємо, Окружний суд Варшави заочно арештував Шмідта на три місяці.

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку. Його також позбавили статусу судді.

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