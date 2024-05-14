Туск не вбачає іноземного сліду в нещодавній серії пожеж у Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі ніщо не говорить про те, що за нещодавніми пожежами у Польщі стоять зовнішні сили.

Про це він сказав після засідання уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Туск повідомив, що уряд розпочав засідання з брифінгу глави Міністерства внутрішніх справ і координатора спецслужб Томаша Семоняка.

"Ми отримали, перш за все, комюніке у зв'язку з подіями останніх кількох десятків годин. Йдеться про резонансні пожежі як на Маривільському ринку у Варшаві, так і на сміттєзвалищі.

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Для нас було дуже важливо з'ясувати, чи є підстави для цих спекуляцій, що ці пожежі можуть бути пов'язані з діяльністю іноземних служб, чи ми маємо справу з актами саботажу і диверсій", – сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що "поки що немає підстав вважати, що будь-яка з цих пожеж, які сталися в Польщі за останні кілька десятків годин, починаючи з вихідних, є результатом дії зовнішніх сил". Він додав, що це "жодним чином не зменшує загрозу можливих диверсій".

Туск повідомив, що "за останні кілька тижнів, також завдяки співпраці союзників, польська держава запобігла, зірвала підготовлені спроби таких безпосередніх дій, що включали в себе також саботаж і спроби підпалів".

"Справа дуже серйозна. Цей стан підвищеної готовності абсолютно необхідний. І у зв'язку з війною, і у зв'язку зі збільшенням активності служб, а також у зв'язку з ситуацією на польсько-білоруському кордоні", – оцінив він.

За останні дні у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.

В уряді не стали виключати, що частина з них можуть бути проявом ворожої діяльності.