У Норвегії засуджений за домагання до дітей просить визнати його право на доступ до соцмереж

Норвежець, засуджений за сексуальні злочини проти дітей, звернувся до Верховного суду країни з клопотанням визнати, що доступ до соціальних мереж є правом людини.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.

Чоловіка, ім'я якого не розкривається, у 2023 році засудили до 13 місяців ув'язнення за розбещування неповнолітніх та використання месенджера Snapchat для зв'язку з молодими хлопцями.

Окрім ув'язнення, чоловіка позбавили права користуватися Snapchat протягом двох років. Його адвокати стверджують, що цей крок є незаконним відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

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"Ця справа порушує важливі питання про те, до якої міри держава може обмежувати доступ до соціальних медійних платформ, які є важливими інструментами для реалізації права на свободу вираження поглядів і підтримання соціальних зв'язків", – заявив адвокат обвинуваченого Джон Крістіан Елден.

Попередню апеляцію на заборону використання Snapchat, подану в листопаді 2023 року, суд відхилив. Тоді прокуратура довела, що заборона була "пропорційною до того факту, що обвинувачений використовував Snapchat для сексуальної експлуатації дітей".

Норвезький апеляційний суд додав, що засуджений усе ще має право користуватися іншими соцмережами. Якщо Верховний суд Норвегії також підтримає це рішення, чоловік може спробувати подати апеляцію до ЄСПЛ

Норвезький суд, як очікується, винесе рішення найближчими тижнями.

Напередодні повідомлялось, що британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо того, чи достатньо заходів вживає платформа OnlyFans для запобігання доступу дітей до порнографії.