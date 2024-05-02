В Норвегии осужденный за притязания к детям просит признать его право на доступ к соцсетям

Норвежец, осужденный за сексуальные преступления против детей, обратился в Верховный суд страны с ходатайством признать, что доступ к социальным сетям является правом человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

Мужчину, имя которого не раскрывается, в 2023 году приговорили к 13 месяцам заключения за развращение несовершеннолетних и использование мессенджера Snapchat для связи с молодыми ребятами.

Кроме заключения, мужчину лишили права пользоваться Snapchat в течение двух лет. Его адвокаты утверждают, что этот шаг является незаконным в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

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"Это дело поднимает важные вопросы о том, до какой степени государство может ограничивать доступ к социальным медийным платформам, которые являются важными инструментами для реализации права на свободу выражения взглядов и поддержания социальных связей", – заявил адвокат обвиняемого Джон Кристиан Элден.

Предыдущую апелляцию на запрет использования Snapchat, поданную в ноябре 2023 года, суд отклонил. Тогда прокуратура доказала, что запрет был "пропорциональным тому факту, что обвиняемый использовал Snapchat для сексуальной эксплуатации детей".

Норвежский апелляционный суд добавил, что осужденный все еще имеет право пользоваться другими соцсетями. Если Верховный суд Норвегии также поддержит это решение, мужчина может попытаться подать апелляцию в ЕСПЧ

Норвежский суд, как ожидается, вынесет решение в ближайшие недели.

Накануне сообщалось, что британский регулятор Ofcom начал расследование относительно того, достаточно ли мер принимает платформа OnlyFans для предотвращения доступа детей к порнографии.