Єврокомісія почала розслідування щодо Meta через недостатню боротьбу з дезінформацією РФ

Єврокомісія у вівторок почала розслідування щодо того, як Facebook i Instagram компанії Meta протидіють дезінформаційним кампаніям Росії та інших третіх країн.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні ЄК.

Єврокомісія вирішила оцінити, чи не порушують Facebook i Instagram Закон про цифрові послуги (DSA). Компанії можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі до 6% їхнього річного доходу у разі виявлення порушення.

"Ця Комісія створила засоби для захисту європейських громадян від цілеспрямованої дезінформації та маніпуляцій з боку третіх країн. Якщо ми підозрюємо порушення правил, ми діємо", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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При цьому вона подякувала Петру Фіалі, прем’єр-міністру Чехії, яка у березні заявила про викриття мережі, що розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі. У цьому контексті Прага наклала санкції на Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Підозрювані порушення охоплюють політику та практику Meta щодо оманливої реклами та політичного контенту в її послугах. Вони також стосуються відсутності ефективного стороннього громадського дискурсу в режимі реального часу та інструменту моніторингу напередодні виборів до Європейського парламенту на тлі того, що Meta відмовилася від свого інструменту публічного аналізу в реальному часі CrowdTangle без відповідної заміни.

У Єврокомісії також заявили, що платформи Meta можуть бути використані для масового шахрайства та реклами, створеної інструментами штучного інтелекту.

Facebook та Instagram також можуть незаконно обмежувати видимість політичного контенту на своїй платформі без належного інформування користувачів. Це означає, що користувачі можуть не усвідомлювати, що їхні публікації про соціальні та політичні питання можуть бути більш обмежені алгоритмом.

Інституції ЄС та країни-члени мають проводити регулярні кризові зустрічі для боротьби з іноземним втручанням у вибори в ЄС після того, як минулого тижня Бельгія запустила європейський механізм реагування. Країни ЄС також розглядають значно ширший режим санкцій щодо російських маніпуляційних операцій у всьому світі.

Meta є четвертою компанією, яка потрапляє під розслідування щодо порушення DSA.

ЄС перевіряє TikTok щодо потенційної неспроможності захистити неповнолітніх, а AliExpress через те, що він не захищає споживачів від незаконних і небезпечних продуктів. Соціальній мережі Twitter (нині X) також загрожує покарання за неперевірену дезінформацію та незаконний контент.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що у ЄС можуть заборонити TikTok.

Тим часом президент США Джо Байден використовуватиме TikTok для своєї виборчої кампанії попри те, що він сам висловлював занепокоєння щодо національної безпеки цієї платформи.