Через негоду на заході Німеччини загинула жінка

Жінка в західнонімецькому місті Саарбрюкен отримала поранення під час рятувальної операції через повінь у Саарі, від яких згодом померла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

67-річна жінка померла в неділю ввечері. У п'ятницю її збила машина швидкої допомоги.

Як повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Саару, жінка потрапила в аварію під час рятувальної операції через повінь.

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Величезна кількість опадів спричинила повені, зсуви і затоплення вулиць і підвалів у Саарі та Рейнланд-Пфальці в ніч з п'ятниці на суботу. Лише в одному Рейнланд-Пфальці було здійснено понад тисячу місій.

Мер Саарбрюкена Уве Конрадт сказав: "Ця сумна новина глибоко вразила мене. Аварія – це жахлива трагедія. Управління захисту від стихійних лих просить поставитися з розумінням до того, що ніякої додаткової інформації про аварію або жертву не може бути надано до подальших повідомлень".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу відвідав затоплені регіони на заході країни, де після сильних дощів і негоди розлилися річки, спричинивши повені та зсуви ґрунту.

Саарланд вже здійснив перші кроки з надання фінансової підтримки постраждалим від стихії.

Влада Саарланду заявила, що такі зливові паводки трапляються лише раз на 20-50 років.