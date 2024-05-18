Шольц приїхав підтримати затоплені райони на заході Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу відвідав затоплені регіони на заході країни, де після сильних дощів і негоди розлилися річки, спричинивши повені та зсуви ґрунту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Шольц скасував свою участь у передвиборчому заході в Саарланді на кордоні з Францією і замість цього взув гумовці та навідався до затопленого села Кляйнбліттерсдорф у цій федеральній землі разом з главою регіону Анке Релінгер.

Шольц у підтопленому Кляйнбліттерсдорфі фото: dpa

Шольц запевнив федеральну землю Саарланд у солідарності з боку федерального уряду.

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"На жаль, це не перший раз, коли нам доводиться боротися з великим стихійним лихом, і тому ми, звичайно, будемо дивитися на те, що потрібно зробити тут і зараз, і що необхідно", – сказав він журналістам.

Через повені німецькі рятувальники були змушені реагувати на тисячі прохань про допомогу в столиці землі Саарланд Саарбрюккені. Кілька будівель у місті довелося евакуювати, оскільки будинки і підвали затопило.

Затоплений виїзд на автобан у Саарбрюккені фото: reuters

Місто організувало альтернативне розміщення в школах і створило гарячу лінію для постраждалих.

Саарланд вже здійснив перші кроки з надання фінансової підтримки постраждалим від стихії.

Влада Саарланду заявила, що такі зливові паводки трапляються лише раз на 20-50 років.

У січні цього року окремі регіони Франції та Німеччини також постраждали від повеней, для реагування на стихійне лихо активували Механізм цивільного захисту ЄС.