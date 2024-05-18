Безперервний сильний дощ у німецькій землі Саарланд у п'ятницю спричив затоплення вулиць, підвалів та зсуви ґрунту по всьому регіону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Ситуаційний центр в Саарбрюккені – столиці землі – нарахував понад 3000 виїздів на виклики поліцейських і рятувальників.

фото: imago

У багатьох муніципалітетах, включаючи Саарбрюккен, через підвищення рівня води довелося евакуювати людей. Населення закликали уникати підвалів, водойм і затоплених територій.

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За даними Державного відомства з охорони навколишнього середовища та безпеки праці, виникла рідкісна повінь, яка трапляється лише раз на 20-50 років.

Німецька метеорологічна служба рано вранці в суботу скасувала всі попередження про несприятливі погодні умови в Німеччині. Однак у ніч на суботу майже вся федеральна земля все ще боролася з потоками води.

фото: imago

В мережі поширилися зображення із затопленими автівками та численними затопленими вулицями. Очікується, що в суботу вранці в місто Саарлуіс прибудуть команди човнів і водолазів з Баварії для допомоги.

Канцлер Олаф Шольц хоче проаналізувати ситуацію в суботу разом з главою землі Анке Релінгер. Пізно ввечері в п'ятницю Релінгер назвала ситуацію в федеральній землі "дуже напруженою".

У сусідній федеральній землі Рейнланд-Пфальц підвали та вулиці також були затоплені, а дерева – повалені.

Точні масштаби збитків внаслідок повені поки що незрозумілі.

Нагадаємо, на початку квітня через повінь у Сені підтопило одне з передмість Парижа.

У січні цього року окремі регіони Франції та Німеччини також постраждали від повеней, для реагування на стихійне лихо активували Механізм цивільного захисту ЄС.