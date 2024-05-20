Из-за непогоды на западе Германии погибла женщина

Женщина в западногерманском городе Саарбрюккен получила ранения во время спасательной операции из-за наводнения в Сааре, от которых впоследствии скончалась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

67-летняя женщина умерла в воскресенье вечером. В пятницу ее сбила машина скорой помощи.

Как сообщил представитель Министерства внутренних дел Саару, женщина попала в аварию во время спасательной операции из-за наводнения.

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Огромное количество осадков вызвало наводнения, оползни и затопление улиц и подвалов в Сааре и Рейнланд-Пфальце в ночь с пятницы на субботу. Только в одном Рейнланд-Пфальце было осуществлено более тысячи миссий.

Мэр Саарбрюккена Уве Конрадт сказал: "Эта печальная новость глубоко потрясла меня. Авария – это ужасная трагедия. Управление защиты от стихийных бедствий просит с пониманием отнестись к тому, что никакой дополнительной информации об аварии или жертве не может быть предоставлено до дальнейших сообщений".

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу посетил затопленные регионы на западе страны, где после сильных дождей и непогоды разлились реки, вызвав наводнения и оползни.

Саарланд уже предпринял первые шаги по оказанию финансовой поддержки пострадавшим от стихии.

Власти Саарланда заявили, что такие ливневые паводки случаются лишь раз в 20-50 лет.