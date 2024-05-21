Парламент Словаччини засудив політичне насильство після замаху на Фіцо

Парламент Словаччини у вівторок одноголосно проголосував за засудження політично вмотивованого насильства після замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Aktuality.

Усі 130 депутатів, присутніх у парламенті у вівторок, проголосували за резолюцію, яка закликає політичні партії, громадські організації та ЗМІ поважати результати парламентських виборів і утримуватися від поширення ненависті проти демократично обраного уряду. 20 опозиціонерів були відсутні на засіданні.

Популістський уряд Фіцо проводить політику, яка спонукала тисячі людей вийти на вулиці з протестами.

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Уряд Фіцо намагається реформувати суспільне мовлення, що, на думку критиків, дасть уряду повний контроль над суспільним телебаченням і радіо. Це, а також плани внести зміни до кримінального кодексу змусили опонентів побоюватися, що Фіцо поведе Словаччину більш авторитарним шляхом.

У суботу суд у місті Пезінок постановив взяти під варту підозрюваного у нападі, якого звинувачують у замаху на вбивство.

Урядовці спочатку заявили, що вважають цей напад політично мотивованим, скоєним "вовком-одинаком", але в неділю оголосили, що до нього могла бути причетна "третя сторона", яка "діяла в інтересах злочинця".

Фіцо залишається у свідомості і може спілкуватися, його стан покращується, заявили в лікарні, де він перебуває у центральному місті Банська Бистриця.

Фіцо переніс п'ятигодинну операцію одразу після поранення, за якою послідувала ще одна двогодинна операція минулої п'ятниці.

Словацька поліція посилила охорону громадських місць після замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який відбувся 15 травня.