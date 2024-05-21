Парламент Словакии осудил политическое насилие после покушения на Фицо

Парламент Словакии во вторник единогласно проголосовал за осуждение политически мотивированного насилия после покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Aktuality.

Все 130 депутатов, присутствующих в парламенте во вторник, проголосовали за резолюцию, которая призывает политические партии, общественные организации и СМИ уважать результаты парламентских выборов и воздерживаться от распространения ненависти против демократически избранного правительства. 20 оппозиционеров отсутствовали на заседании.

Популистское правительство Фицо проводит политику, которая побудила тысячи людей выйти на улицы с протестами.

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Правительство Фицо пытается реформировать общественное вещание, что, по мнению критиков, даст правительству полный контроль над общественным телевидением и радио. Это, а также планы внести изменения в уголовный кодекс заставили оппонентов опасаться, что Фицо поведет Словакию более авторитарным путем.

В субботу суд в городе Пезинок постановил взять под стражу подозреваемого в нападении, которого обвиняют в покушении на убийство.

Чиновники сначала заявили, что считают это нападение политически мотивированным, совершенным "волком-одиночкой", но в воскресенье объявили, что к нему могла быть причастна "третья сторона", которая "действовала в интересах преступника".

Фицо остается в сознании и может общаться, его состояние улучшается, заявили в больнице, где он находится в центральном городе Банска Быстрица.

Фицо перенес пятичасовую операцию сразу после ранения, за которой последовала еще одна двухчасовая операция в прошлую пятницу.

Словацкая полиция усилила охрану общественных мест после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло 15 мая.