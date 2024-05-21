Туск уже не виключає причетності Росії до масштабної пожежі у Варшаві

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив, що російські спецслужби можуть стояти за підпалом торговельного центру у Варшаві раніше цього місяця, але закликав утриматись від спекуляцій до завершення розслідування.

Про це він сказав на пресконференції 21 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал TVN24.

Коментуючи хід розслідування пожежі у варшавському ТЦ, глава польського уряду закликав не спекулювати "про те, які з інцидентів у Польщі є, можливо, результатом діяльності іноземних служб, зокрема російських і білоруських".

Однак, за його словами, "активність російських служб, включно й тих, які співпрацюють з білоруськими, є високою і не треба себе обманювати".

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"Ми також маємо право сьогодні припустити – це, можливо, неправильне слово, але ми перевіряємо ниточки, – що російські служби мають відношення до резонансної пожежі на вулиці Маривільській, і розслідування щодо цього триває", – підкреслив Туск.

Прем'єр Польщі пообіцяв інформувати громадськість про хід розслідування, а також анонсував державну допомогу для підприємців, які постраждали від пожежі.

Масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі у Варшаві 12 травня. Туск раніше заявляв, що на іноземний слід у цьому інциденті наразі ніщо не вказує.

Зазначимо, що це не єдиний випадок підпалів у європейських країнах, і окремі держави – зокрема Литва та Естонія – вже публічно припускали, що за ними може стояти Росія.