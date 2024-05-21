Президент Естонії скликає раду з держоборони для обговорення диверсій і операцій впливу РФ

У середу в другій половині дня на запрошення президента Естонії Алара Каріса збереться рада з державної оборони, щоб обговорити російські диверсії та операції впливу, а також майбутній Саміт миру у Швейцарії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Рада з держоборони є консультативним органом при президентові.

До її складу входять спікер Рійгікогу, прем'єр-міністр, голова комісії парламенту з оборони, голова комісії у закордонних справах, міністри закордонних справ, оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, економіки та інфраструктури, а також командувач Сил оборони.

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Рада обговорює і висловлює свою думку з питань, що мають важливе значення для держоборони.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що зараз під арештом перебувають дев’ять осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.

За його словами, справа стосується кількох країн регіону. Туск не називав Естонію, однак, імовірно, Каріс скликає раду з держоборони на тлі цих повідомлень.

Нагадаємо, в європейських країнах за останні тижні сталися кілька масштабних підпалів. Так, пожежу зафіксували в торговельному центрі IKEA у Вільнюсі, а нещодавно масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі у Варшаві.