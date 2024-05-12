У Варшаві спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі

У польській столиці Варшаві у неділю, 12 травня, спалахнула масштабна пожежа в одному з торгових центрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За повідомленням пожежної служби, весь центр був охоплений вогнем, а будівля повністю знищена. Вогонь швидко поширювався через легкозаймисті матеріали, переважно текстиль.

Pożar hali zakupowej Marywilska 44 w Warszawie. pic.twitter.com/rB79t4lNBh Реклама: May 12, 2024

Ліквідацією пожежі займаються 180 пожежників. Операція може тривати до десятка годин, прогнозують у Національній пожежній службі.

Рятувальні роботи проводить також Група хімічного та екологічного порятунку. Однак наразі прилади не зафіксували перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі.

PAP

RMF

Вогонь швидко поширювався через накопичені всередині легкозаймисті матеріали, переважно текстиль.

За словами пожежників, вогонь, ймовірно, спалахнув у кількох місцях. Перші пожежні підрозділи прибули на місце події через 11 хвилин після отримання повідомлення про надзвичайну подію. На той час вогонь вже охопив дві третини залу.

До моменту прибуття пожежників практично вся будівля центру вже була охоплена полум'ям. Дах комплексу також частково обвалився.

Наразі причина загоряння невідома.

Всі прилеглі до торгового центру вулиці наразі перекриті.

Напередодні повідомлялося, що через пожежу на полігоні з відходами у польській Сілезії, де були у тому числі хімічні речовини, вони потрапили у місцеву річку Бриниця.

Минулого тижня у Берліні сталася масштабна пожежа на металообробному підприємстві. Для містян оголошували попередження через отруйний дим, але серйозного забруднення повітря не сталося.