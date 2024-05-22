Скандал з прослуховуванням струсонув виборчу кампанію в Болгарії

Витік записів розмов провідних політиків ліберальної болгарської партії "Ми продовжуємо зміни", на яких чути, що партія має багато грошей готівкою, струсонув передвиборчу кампанію напередодні дострокових парламентських виборів у Болгарії та євровиборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У записаній на плівку розмові із зустрічі рік тому лідери партії обговорюють, як фінансувати свою кампанію на парламентських виборах у квітні 2023 року, а Асен Василєв, співлідер партії і міністр фінансів до квітня, каже, що партія має "багато неофіційних грошей готівкою".

"Нам немає чого приховувати – ми не крали гроші мішками з (будівництва) доріг, ми не шантажуємо і не вимагаємо гроші у бізнесу", – прокоментувала партія після вибуху скандалу, не пояснивши, що малося на увазі під "неофіційними грошима готівкою".

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"Засідання політичної партії прослуховувалися. Якщо ДАНС (служба контррозвідки) та інші спецслужби дійсно не причетні до цього, ми очікуємо їхньої реакції", – додали в партії.

Наразі "Ми продовжуємо зміни" має рейтинг 17,5%, поступаючись проєвропейській Демократичній партії Болгарії.

Лідер ГЄРБ Бойко Борисов, чия партія виграє вибори в червні з 27% підтримки, звинуватив "Продовжуємо зміни" у підкупі виборців і відмиванні грошей, заявивши, що причетні до цього "повинні швидко потрапити до в'язниці".

"Я більше не буду говорити, тому що після 9 червня ми не зможемо нічого сказати один одному", – додав Борисов.

Пізніше у вівторок Борисов заявив, що "готовий до переговорів з усіма сторонами, які можуть підтримати "нашу програму управління", яку ГЄРБ представила того ж дня.

9 червня болгари голосуватимуть на позачергових загальних виборах (шостих за останні три роки) та виборах до Європейського парламенту. Обидва голосування стануть перевіркою актуальності програми "Ми продовжуємо зміни". Очікується, що правоцентристська партія ГЄРБ переможе в обох перегонах.

Болгарська партія "Ми продовжуємо зміни" оголосила минулого тижня в четвер, що скасовує всі заходи передвиборчої кампанії на наступні 24 години після того, як її лідер, колишній прем'єр-міністр Кирил Петков, вижив в автокатастрофі, в якій одна людина загинула і ще двоє отримали поранення.