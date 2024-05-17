Експрем’єр Болгарії призупинив виборчу кампанію після автокатастрофи

Болгарська партія "Ми продовжуємо зміни" оголосила в четвер, що скасовує всі заходи передвиборчої кампанії на наступні 24 години після того, як її лідер, колишній прем'єр-міністр Кирил Петков, вижив в автокатастрофі, в якій одна людина загинула і ще двоє отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Петков, який їхав в автомобілі, що належить Національній службі безпеки, зіткнувся в четвер з іншим автомобілем біля села Аксаково на північному сході Болгарії.

У той час як Петков і його команда заявили, що перебувають у доброму стані, водій іншого автомобіля загинув. Двоє інших постраждалих – водій Петкова і жінка, яка перебувала в іншій машині. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вона була успішно прооперована у Варні.

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У своїх соціальних мережах Пєтков висловив співчуття родині водія і повідомив, що відвідав інших постраждалих у лікарні, а також подякував службам швидкої медичної допомоги, поліції та пожежникам за їхню швидку реакцію. "Я ставлю свою передвиборчу кампанію на паузу, поки не буду впевнений, що все, що залежить від мене, щоб допомогти постраждалим та їхнім родинам, зроблено", – сказав він.

Але опоненти "Ми продовжуємо зміни" поставили під сумнів етичність використання Петковим державного автомобіля під час своєї кампанії. У п'ятницю міністр внутрішніх справ Калін Стоянов пояснив, що депутати можуть користуватися такими автомобілями протягом чотирьох років після закінчення терміну їхньої служби.

9 червня болгари голосуватимуть на позачергових загальних виборах (шостих за останні три роки) та виборах до Європейського парламенту. Обидва голосування стануть перевіркою актуальності програми "Ми продовжуємо зміни". Очікується, що правоцентристська партія ГЄРБ переможе в обох перегонах.

Раніше відомий як підприємець, Петков прийшов у політику в 2021 році як тимчасовий виконувач обов'язків міністра економіки. Наприкінці 2021 року Петков став прем'єр-міністром після того, як його новостворена реформістська партія перемогла на загальних виборах, пообіцявши викорінити спадщину ГЄРБ та її лідера Бойка Борисова, пов'язану з нібито широкомасштабною корупцією.

Коаліційний уряд Петкова у 2021-2022 роках намагався встановити більш здорові відносини з Північною Македонією, працював над диверсифікацією ресурсів Болгарії після відключення від російського "Газпрому", зменшив російське втручання в місцеву політику і підтримав Україну, незважаючи на початкове небажання Болгарії надсилати військову допомогу.

Але його кабінет розпався в червні 2022 року після того, як партнер по коаліції, партія "Є такі люди", вийшла з уряду, спровокувавши вотум недовіри.