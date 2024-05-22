Скандал с прослушкой встряхнул избирательную кампанию в Болгарии

Утечка записей разговоров ведущих политиков либеральной болгарской партии "Мы продолжаем изменения", на которых слышно, что партия имеет много денег наличными, встряхнула предвыборную кампанию накануне досрочных парламентских выборов в Болгарии и евровыборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В записанном на пленку разговоре со встречи год назад лидеры партии обсуждают, как финансировать свою кампанию на парламентских выборах в апреле 2023 года, а Асен Василев, солидер партии и министр финансов до апреля, говорит, что партия имеет "много неофициальных денег наличными".

"Нам нечего скрывать – мы не воровали деньги мешками с (строительства) дорог, мы не шантажируем и не требуем деньги у бизнеса", – прокомментировала партия после разразившегося скандала, не объяснив, что имелось в виду под "неофициальными деньгами наличными".

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"Заседания политической партии прослушивались. Если ДАНС (служба контрразведки) и другие спецслужбы действительно не причастны к этому, мы ожидаем их реакции", – добавили в партии.

Сейчас "Мы продолжаем изменения" имеет рейтинг 17,5%, уступая проевропейской Демократической партии Болгарии.

Лидер ГЕРБ Бойко Борисов, чья партия выиграет выборы в июне с 27% поддержки, обвинил "Продолжаем перемены" в подкупе избирателей и отмывании денег, заявив, что причастные к этому "должны быстро попасть в тюрьму".

"Я больше не буду говорить, потому что после 9 июня мы не сможем ничего сказать друг другу", – добавил Борисов.

Позже во вторник Борисов заявил, что "готов к переговорам со всеми сторонами, которые могут поддержать "нашу программу управления", которую ГЕРБ представила в тот же день.

9 июня болгары будут голосовать на внеочередных всеобщих выборах (шестых за последние три года) и выборах в Европейский парламент. Оба голосования станут проверкой актуальности программы "Мы продолжаем изменения". Ожидается, что правоцентристская партия ГЕРБ победит в обеих гонках.

Болгарская партия "Мы продолжаем перемены" объявила на прошлой неделе в четверг, что отменяет все мероприятия предвыборной кампании на следующие 24 часа после того, как ее лидер, бывший премьер-министр Кирилл Петков, выжил в автокатастрофе, в которой один человек погиб и еще двое получили ранения.