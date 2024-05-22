ЗМІ: У США є інформація для підриву репутації лідерів партії влади Грузії

США володіють інформацією, яка здатна підірвати репутацію представників партії влади Грузії "Грузинська мрія".

Про це "Радіо Свобода" стало відомо від джерела у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерела, у США вже кілька місяців ведуть роботу над законопроєктом MEGOBARI, який повинен стати відповіддю на ухвалення в Грузії скандального закону про "іноагентів".

Законопроєкт конгресмена від Республіканської партії Джо Вілсона закликає адміністрацію Джо Байдена, зокрема, повідомити про російські розвідувальні активи в Грузії, а також про китайський вплив, зокрема у сфері безпеки.

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За інформацією джерела, робота з цих питань, включно із санкційним списком і деталями шкідливого впливу Росії та Китаю, вже ведеться, і в разі затвердження закону MEGOBARI відповідна інформація може бути оголошена в короткі терміни.

У Вашингтоні вважають, що викриття російських агентів серед грузинської еліти, а також факти торгівлі китайським впливом слугуватимуть підриву тверджень "Грузинської мрії" про те, що вона захищає суверенітет нації за допомогою законопроєкту про "іноземних агентів".

За інформацією джерела, США також володіють інформацією, яка може "підірвати репутацію представників грузинської еліти".

За даними Financial Times, кілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо там все ж буде ухвалено скандальний закон про "іноагентів".

Керівна партія "Грузинська мрія" пообіцяла завершити прийняття закону в найближчі тижні, а у вівторок засудила міжнародний тиск після повідомлень про те, що члени Конгресу США готують свою пропозицію санкцій.