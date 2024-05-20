ЗМІ: У Конгресі США запропонують санкції проти грузинських посадовців

У Конгресі США готують проєкт-пропозицію санкцій проти представників партії влади у Грузії та силових структур у зв’язку з ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу" та надмірним застосуванням сили проти протестувальників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на проєкт документа, який опинився у розпорядженні журналістів.

Законопроєкт підготував республіканець Джо Вілсон з Південної Кароліни, його можуть зареєструвати вже у понеділок.

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Проєкт пропонує запровадити санкції у вигляді обмежень на подорожі та замороження активів проти низки представників партії влади у Грузії та "агентів впливу Росії", а також зобов’язати відповідні американські органи інформувати Конгрес про "осередки неналежного політичного впливу, клептократії та елітної корупції у Грузії" та можливі впливи російської та китайської розвідки на Південному Кавказі.

Санкції "з метою захисту демократії" запропонують запровадити проти посадовців, яких є підстави вважати відповідальними за підрив демократії, поваги до прав людини та безпеки у Грузії, проти тих, хто просував ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", та силовиків, причетних до жорсткого придушення протестів.

У проєкті закону наголошують, що Грузія почала розворот до Росії та стає все більш антиліберальною державою, а грузинська влада останнім часом почала відкритий наступ на недержавні організації, що за західної підтримки працюють на просування у Грузії демократичних цінностей, як і громадянське суспільство загалом, та зміцнює зв’язки не лише з Росією, а й з Китаєм.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала скандальний закон, проте парламент може подолати її вето і планує зробити це.

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