СМИ: У США есть информация для подрыва репутации лидеров партии власти Грузии

США владеют информацией, которая способна подорвать репутацию представителей партии власти Грузии "Грузинская мечта".

Об этом "Радио Свобода" стало известно от источника в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

По словам источника, в США уже несколько месяцев ведут работу над законопроектом MEGOBARI, который должен стать ответом на принятие в Грузии скандального закона об "иноагентах".

Законопроект конгрессмена от Республиканской партии Джо Уилсона призывает администрацию Джо Байдена, в частности, сообщить о российских разведывательных активах в Грузии, а также о китайском влиянии, в том числе в сфере безопасности.

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По информации источника, работа по этим вопросам, включая санкционный список и детали вредного влияния России и Китая, уже ведется, и в случае утверждения закона MEGOBARI соответствующая информация может быть объявлена в короткие сроки.

В Вашингтоне считают, что разоблачение российских агентов среди грузинской элиты, а также факты торговли китайским влиянием послужат подрыву утверждений "Грузинской мечты" о том, что она защищает суверенитет нации с помощью законопроекта об "иностранных агентах".

По информации источника, США также владеют информацией, которая может "подорвать репутацию представителей грузинской элиты".

Издание Financial Times сообщило, что несколько стран ЕС настаивают на санкциях против Грузии, включая приостановление безвизового режима, если там все же будет принят скандальный закон об "иноагентах".

Правящая партия "Грузинская мечта" пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели, а во вторник осудила международное давление после сообщений о том, что члены Конгресса США готовят свое предложение санкций.