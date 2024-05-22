Туреччина затримала 44 особи за підозрою у зв'язках із рухом, який вважає терористичним

Турецька поліція провела по всій країні затримання 44 осіб через їхні ймовірні зв'язки з релігійним рухом Фетхуллаха Гюлена, який вона визнала терористичною організацією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Kronos.

Правоохоронці провели операцію у 28 провінціях на підставі ордерів, виданих прокуратурою Анкари на затримання 46 працівників державного сектора, йдеться в заяві.

Затриманих звинувачують в організації "інфільтрації" руху в поліцію.

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Раніше Європейський суд із прав людини постановив, що Туреччина порушила права вчителя Юкселя Ялчинкая, якого засудила за скачування додатка шифрування повідомлень ByLock, що нібито використовувався організаторами спроби перевороту 2016 року.

Водночас за останні роки Туреччина проігнорувала низку рішень суду, зокрема щодо активістів, які виступають проти чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана – як-от курдського політика Селахаттіна Демірташа та філантропа Османа Кавали.

У липні 2016 року в Туреччині відбулась невдала спроба державного перевороту за участю військових, в організації якої Анкара звинуватила угруповання FETO на чолі з проповідником Фетхуллахом Гюленом, який проживає в США.

Після перевороту тисячі людей були заарештовані та засуджені за звинуваченнями у зв'язках з групою Гюлена. Туреччина вважає FETO терористичним угрупованням і неодноразово закликала екстрадувати проповідника зі Сполучених Штатів.

Окрім тисяч ув'язнених, десятки інших послідовників руху Гюлена були змушені залишити Туреччину, щоб уникнути репресій з боку уряду.