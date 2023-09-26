ЄСПЛ визнав неправомірним вирок вчителю в Туреччині через скачування додатка-шифрувальника

Європейський суд із прав людини у вівторок постановив, що Туреччина порушила права вчителя Юкселя Ялчинкая, якого засудила за скачування додатку шифрування повідомлень ByLock, що нібито використовувався організаторами спроби перевороту 2016 року.

Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ, із яким ознайомилась "Європейська правда".

Європейський суд із прав людини у своєму рішенні заявив, що "будь-хто, хто використовував ByLock, може лише на цій підставі бути засуджений за членство у збройній терористичній організації".

Судді ЄСПЛ ухвалили, що в судовому процесі над Ялчинкаєм, який був заарештований у 2016 році та засуджений у 2017-му, були допущені "процедурні недоліки", що порушили його право на справедливий судовий розгляд.

Там також виснували, що нездатність турецької судової системи розглядати справи стосовно використання ByLock є "системною", тож Анкара повинна вжити заходів для вирішення цих "системних проблем".

Рішення ЄСПЛ у справі Юкселя Ялчинкая може створити значний прецедент, оскільки на розгляді в суді перебувають 8500 заяв подібного характеру, а потенційно їх може бути набагато більше, бо турецька влада ідентифікувала близько 100 тисяч користувачів ByLock.

Водночас за останні роки Туреччина проігнорувала низку рішень суду, зокрема щодо активістів, які виступають проти чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана – як-то курдського політика Селахаттіна Демірташа та філантропа Османа Кавали.

У липні 2016 року в Туреччині відбулась невдала спроба державного перевороту за участі військових, в організації якої Анкара звинуватила угруповання FETO на чолі з проповідником Фетхуллахом Гюленом, який проживає в США.

Після перевороту тисячі людей були заарештовані і засуджені за звинуваченнями у зв'язках з групою Гюлена. Туреччина вважає FETO терористичним угрупованням і неодноразово закликала екстрадувати проповідника зі Сполучених Штатів.