Турция задержала 44 человека по подозрению в связях с движением, которое считает террористическим

Турецкая полиция провела по всей стране задержания 44 человек из-за их вероятных связей с религиозным движением Фетхуллаха Гюлена, которое она признала террористической организацией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Kronos.

Правоохранители провели операцию в 28 провинциях на основании ордеров, выданных прокуратурой Анкары на задержание 46 работников государственного сектора, говорится в заявлении.

Задержанных обвиняют в организации "инфильтрации" движения в полицию.

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Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что Турция нарушила права учителя Юкселя Ялчинкая, которого осудила за скачивание приложения шифрования сообщений ByLock, которое якобы использовалось организаторами попытки переворота 2016 года.

В то же время за последние годы Турция проигнорировала ряд решений суда, в частности в отношении активистов, выступающих против действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – например, курдского политика Селахаттина Демирташа и филантропа Османа Кавалы.

В июле 2016 года в Турции состоялась неудачная попытка государственного переворота с участием военных, в организации которой Анкара обвинила группировку FETO во главе с проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США.

После переворота тысячи людей были арестованы и осуждены по обвинениям в связях с группой Гюлена. Турция считает FETO террористической группировкой и неоднократно призывала экстрадировать проповедника из Соединенных Штатов.

Кроме тысяч заключенных, десятки других последователей движения Гюлена были вынуждены покинуть Турцию, чтобы избежать репрессий со стороны правительства.