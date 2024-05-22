Президент Румунії: Ми не відправлятимемо війська в Україну

Румунський президент Клаус Йоганніс 22 травня заявив, що Румунія не буде відправляти свої війська в Україну.

Його слова цитує портал Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Президента Румунії запитали, чи розглядає він можливість відправки солдатів в Україну.

"Румунія не буде відправляти бійців в Україну, це проста дискусія, і я думаю, що на цьому вона вичерпується", – відповів Йоханніс.

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Він також запевнив, що Румунія наразі не стикається з безпосередньою військовою загрозою, але "завжди має бути готовою до непередбачуваних подій".

Як відомо, обговорення стосовно військ НАТО на українській території порушив президент Франції Емманюель Макрон, який у лютому визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

За даними ЗМІ, європейські уряди та Брюссель розглядають можливість навчань українських солдатів на території України щонайпізніше з початку 2025 року.

Тим часом прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну.