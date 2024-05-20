Прем’єрка Естонії: Деякі країни вже тренують військових в Україні

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала Financial Times.

Каллас зазначила, що союзники по НАТО не повинні побоюватися, що відправка військ в Україну для тренування її солдатів може втягнути Альянс у війну з Росією.

За словами прем'єр-міністерки Естонії, "є країни, які вже тренують солдатів на місцях", і вони роблять це на свій страх і ризик.

Реклама:

За її словами, якби російські війська напали на навчальний персонал країн НАТО в Україні, це не призвело б до автоматичної активації статті 5 про взаємну оборону.

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... бомбити Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають за собою підстав", – заявила Каллас.

В Естонії, за словами прем’єрки, для відправки інструкторів в Україну потрібне схвалення парламенту. "Це відкрита публічна дискусія, але я думаю, що ми не повинні зараз нічого виключати", – сказала вона.

Каллас ще раз висловила переконання, що не бачить ризику прямого конфлікту з Росією, якщо союзники допомагатимуть Києву тренувати українських солдатів на території України.

"Російська пропаганда тільки й робить, що говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібен привід для цього. Що б ми не робили зі свого боку... Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть", – вважає Каллас.

Ще в березні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натякав, що деяка кількість західних військових вже присутні на території України, і це фактично не є таємницею.

Американське видання Breaking Defense повідомляло, що уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки солдатів в Україну.

Пізніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправки солдатів в Україну не знайшла розвитку – ні в Естонії, ні на рівні Європейського Союзу.