Зеленський обговорив із прем'єром Албанії Cаміт миру та оборонну співпрацю
Новини — Середа, 22 травня 2024, 17:55 —
Президент Володимир Зеленський 22 травня повідомив про телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.
Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Під час розмови з Рамою, якого Зеленський назвав "великим другом України", він подякував Албанії за підтримку й участь у Саміті миру у Швейцарії (але не уточнюється, чи буде там безпосередньо прем'єр).
Також президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про оборону Харківщини, та обговорив подальшу оборонну співпрацю України та Албанії.
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Нагадаємо, у лютому цього року Зеленський був із візитом у Тирані для участі в саміті з державами Західних Балкан.
Там він і глава албанського уряду Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.
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