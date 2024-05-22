Зеленський обговорив із прем'єром Албанії Cаміт миру та оборонну співпрацю

Президент Володимир Зеленський 22 травня повідомив про телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови з Рамою, якого Зеленський назвав "великим другом України", він подякував Албанії за підтримку й участь у Саміті миру у Швейцарії (але не уточнюється, чи буде там безпосередньо прем'єр).

Також президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про оборону Харківщини, та обговорив подальшу оборонну співпрацю України та Албанії.

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Нагадаємо, у лютому цього року Зеленський був із візитом у Тирані для участі в саміті з державами Західних Балкан.

Там він і глава албанського уряду Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.