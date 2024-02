Зеленський прибув до Албанії на саміт з державами Західних Балкан

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії пізно ввечері у вівторок напередодні саміту з державами Західних Балкан.

Про приїзд Зеленського повідомив у Twitter (Х) міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані, пише "Європейська правда".

Хасані назвав приїзд українського лідера до Тирани "ключовим моментом для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії".

