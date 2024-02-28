Зеленський прибув до Албанії на саміт з державами Західних Балкан

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії пізно ввечері у вівторок напередодні саміту з державами Західних Балкан.

Про приїзд Зеленського повідомив у Twitter (Х) міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані, пише "Європейська правда".

Хасані назвав приїзд українського лідера до Тирани "ключовим моментом для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії".

Great honor to welcome President @ZelenskyyUa to Tirana.



A pivotal moment for fostering bilateral ties, and standing in solidarity with Ukraine in its heroic fight against Russia’s aggression.



🇦🇱🤝🇺🇦#WeStandwithUkraine pic.twitter.com/ngGan0Mdev February 27, 2024

Це перший візит Зеленського до балканської країни відтоді, як Росія 24 лютого 2022 року здійснила своє повномасштабне вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама відвідав Київ разом із тодішнім прем'єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем у червні 2022 року.

У середу в Тирані Зеленський зустрінеться з кількома лідерами з регіону під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Очікується, що ця зустріч призведе до надання додаткової допомоги Україні, а деякі албанці сподіваються, що ця подія також допоможе зміцнити зв’язки з їхніми європейськими сусідами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 січня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою.

Під час розмови Зеленський подякував Албанії за чітку позицію щодо російського вторгнення в Україну, підтримку в Радбезі ООН, а також оборонну й політичну підтримку.