Зеленский обсудил с премьером Албании Саммит мира и оборонное сотрудничество

Президент Владимир Зеленский 22 мая сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Во время разговора с Рамой, которого Зеленский назвал "большим другом Украины", он поблагодарил Албанию за поддержку и участие в Саммите мира в Швейцарии (но не уточняется, будет ли там непосредственно премьер).

Также президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности об обороне Харьковской области, и обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество Украины и Албании.

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Напомним, в феврале этого года Зеленский был с визитом в Тиране для участия в саммите с государствами Западных Балкан.

Там он и глава албанского правительства Эди Рама подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.