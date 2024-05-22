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Білий дім прокоментував заяву Британії про можливе постачання Китаєм зброї Росії

Новини — Середа, 22 травня 2024, 22:01 — Олег Павлюк

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім не має інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю після того, як це припустив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Про це Салліван сказав журналістам на брифінгу 22 травня, передає "Європейська правда".

Радник Байдена з нацбезпеки зазначив, що ще у 2022 році допускав можливість надання Китаєм військової допомоги Росії.

"Ми не спостерігали цього у 2022 році. Не спостерігали цього в 2023 році. Не спостерігаємо цього і досі", – додав він, зазначивши, що хоче обговорити з британськими колегами їхні дані та узгодити оперативну картину.

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Водночас, додав Салліван, США неодноразово висловлювали стурбованість тим, що Китай допомагає Москві, "не надаючи зброю безпосередньо, але забезпечуючи ресурси для російської оборонно-промислової бази".

"Це відбувається. Це те, чим ми стурбовані. Ми вжили заходів, щоб протидіяти цьому в узгоджений спосіб з нашими союзниками і партнерами, і ви можете очікувати більше таких дій в майбутньому", – підсумував він.

Як повідомлялось, голова Міноборони Британії Грант Шаппс у середу звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України.

США раніше звинувачували Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні та попереджали про санкції за підтримку російської війни.

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