Белый дом прокомментировал заявление Британии о возможных поставках Китаем оружия России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не располагает информацией о возможных фактах поставок оружия в Россию из Китая после того, как это предположил министр обороны Британии Грант Шаппс.

Об этом Салливан сказал журналистам на брифинге 22 мая, передает "Европейская правда".

Советник Байдена по нацбезопасности отметил, что еще в 2022 году допускал возможность предоставления Китаем военной помощи России.

"Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – добавил он, отметив, что хочет обсудить с британскими коллегами их данные и согласовать оперативную картину.

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В то же время, добавил Салливан, США неоднократно выражали обеспокоенность тем, что Китай помогает Москве, "не предоставляя оружие напрямую, но обеспечивая ресурсы для российской оборонно-промышленной базы".

"Это происходит. Это то, чем мы обеспокоены. Мы приняли меры, чтобы противодействовать этому согласованным образом с нашими союзниками и партнерами, и вы можете ожидать больше таких действий в будущем", – подытожил он.

Как сообщалось, глава Минобороны Британии Грант Шаппс в среду обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины.

США ранее обвиняли Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине и предупреждали о санкциях за поддержку российской войны.