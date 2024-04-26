Блінкен у Пекіні пригрозив Китаю новими санкціями в разі підтримки війни Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Пекіна підтвердив готовність Білого дому до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо він продовжить підтримувати Росію у її повномасштабній війні проти України.

Про це він сказав під час брифінгу 26 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен зазначив, що європейські партнери США неодноразово висловлювали занепокоєння "діями, які китайські підприємства здійснюють для підтримки російської оборонної промислової бази".

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"Це стосується не лише безпосередньої загрози, яку становить Росія і її агресія проти України. Йдеться про середньо- і довгострокову загрозу, яку багато європейців відчувають на власному досвіді, яку Росія потенційно становить для них", – пояснив він.

Держсекретар додав, що у зв’язку з цим США та європейські партнери очікують від Пекіна кроків, спрямованих на стримування такої допомоги.

"Ми також, як я вже казав, розглядаємо дії, які ми повністю готові вжити, якщо не побачимо змін. У випадку зі США ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських підприємств, експортний контроль тощо. І ми цілком готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко дав це зрозуміти під час сьогоднішніх зустрічей", – підсумував Блінкен.

Росія та Китай суттєво поглибили відносини з початку російської повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.

Для Москви КНР є важливим ринком збуту власних товарів, а також обходу західних санкцій. Натомість Китай отримав вигоду від імпорту дешевих російських енергоносіїв і доступу до величезних природних ресурсів.

Нещодавно посол США при НАТО Джуліанна Сміт звинуватила Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні, оскільки Пекін продовжує продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.